Мэрия Казани отказалась согласовать новый митинг с участием Алексея Навального

В исполкоме Казани отказались согласовывать новый митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, чиновникам было предложено согласовать пять крупных площадок, в том числе в центре Казани с 29 сентября по 1 октября, однако ни одно из них не согласовали. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам координатора местного штаба Навального Эльвиры Дмитриевой, в митинге планировалось участие около 1,5 тысяч человек. Но в мэрии заявили, что в городе нет свободных площадок в данние дни, "которые позволяют обеспечить безопасность участников публичного мероприятия и иных граждан".

Данное решение будет обжаловано в суде, так как, по ее словам, власти, согласно законодательству, не могут отказать в согласовании мероприятия, а вправе лишь предложить изменить место либо время акции.

Отметим, в середине сентября оппозиционный политик Алексей Навальный начал серию агитационных митингов в российских городах — в рамках своей предвыборной кампании на президентских выборах 2018 года. Политик и его сторонники посетили Мурманск, Екатеринбур, Омск — в каждом городе собрали несколько тысяч человек. До конца 2017 года штаб политика планирует организовать еще как минимум 40 таких митингов.