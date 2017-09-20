Наверх
В Татарстане похолодает до +3 градусов
17:42, сегодня
Госсовет РТ принял закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам
17:21, сегодня7
Экс-мэр Архангельска в Казани пообещал скандальным близняшкам найти мужа — одного на двоих
16:42, сегодня14
Казанец пожаловался, что от детей в школах требуют фотоотчеты о сделанных добрых делах
16:00, сегодня10
"Попади на ТНТ" в Казани
Под Казанью водитель "Камаза" снес надземный переход
15:35, сегодня13
Реклама
СК: найденные в Нижнекамске череп и кости принадлежали убитой молодой девушке
15:22, сегодня13
В Казани назначили нового директора Порохового завода
14:59, сегодня3
Презентация книги Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам: история сквозь века»
Большая Ночь Распродаж пройдёт завтра в меховом магазине «Белка»
14:52, сегодня1
Полиция Казани задержала лжеторговца биткоинами
14:11, сегодня3
«За такие деньги садик должен быть из золота». Родители выступили против абонентской платы
13:59, сегодня56
Реставрация посуды в Казани: почему не стоит выбрасывать любимые сковородки
В Татарстане появится Госкомитет по биологическим ресурсам
13:39, сегодня5
Штрафы ГИБДД разрешили оплачивать через соцсеть «Одноклассники»
13:20, сегодня6
В Татарстане женщина без прав села в машину мужа и насмерть сбила пенсионерку
12:30, сегодня11
Как за 1 день можно сформировать сильную команду для достижения успеха компании
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
11:47, сегодня36
Минниханов о продлении договора с Москвой: важно содержание, а не форма
11:16, сегодня52
В Челнах загорелся элитный жилой комплекс «Санрайз Сити»
10:59, сегодня7
Обзор ProKazan.ru: смартфон Samsung для селфи за 6 190 рублей
Минниханов: татарский язык останется обязательным в школах
10:34, сегодня84
Минприроды назвало самые грязные российские города: Казань в этот рейтинг не попала
10:28, сегодня7
В Набережных Челнах женщина за рулем иномарки насмерть сбила мотоциклиста
09:59, сегодня19
3 необычных идеи для завтрака из яиц от казанского шеф-повара
В Татарстане установили памятник герою России, который погиб в Сирии
09:39, сегодня63
Под Казанью досрочно завершили ремонт моста через Волгу‍
09:19, сегодня16
«Ак Барс» после победы над «Слованом» вышел на первое место на Востоке
09:07, сегодня3
Названы самые криминальные районы Казани
В Казани завтра похолодает до +14 градусов
17:59, 20.09.20175
Роспотребнадзор Татарстана предупредил о второй волне активности клещей‍
17:36, 20.09.201712
"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка России
17:13, 20.09.20171
Что лучше для гостей Казани: отель или хостел
В Казани в Адмиралтейском пруду установят очистную установку за 102 млн рублей
17:10, 20.09.201717
В Казани МЧС нашло свыше 1000 нарушений на объектах ЧМ-2018
16:47, 20.09.20177
"Не получали": Кремль не получал просьбы о помощи в сохранении изучения татарского языка
16:15, 20.09.2017156
Жители Татарстана увидят 30 граней себя на фестивале уличного искусства
16:12, 20.09.2017
В Казани парень убил мужчину, пристававшего к его тете, и скинул труп в озеро
15:59, 20.09.201722
Известный художник Никас Сафронов напишет портрет Минниханова
15:25, 20.09.201729
Станция метро "Дубравная": Метшин спустился под землю и посмотрел, как ее строят
14:44, 20.09.201720
В Татарстане погиб рабочий, на которого во время разбора дома упала плита: возбуждено дело
14:13, 20.09.20179
Появилось видео ограбления банка в Казани, на который напал мужчина с ножом
13:56, 20.09.201714
«Ростелеком» реализует в Татарстане проект устранения цифрового неравенства
13:52, 20.09.20178
В 2018 году на капремонт детсадов и школ Татарстана выделят 2,5 млрд рублей
13:16, 20.09.201713
Стало известно, какая погода ждет казанцев в конце осени и зимой‍
12:36, 20.09.201711
В Казани за взятки конфетами и коньяком осудили экс-начальника колонии №19‍
11:47, 20.09.201719
Дмитрий Медведев одобрил программу переселения соотечественников из-за рубежа в Татарстан
11:25, 20.09.201740
Казанцы спасли от смерти мужчину, который лег на трамвайные пути на Декабристов
11:05, 20.09.201730
Владелец одного из крупнейших банков России - Бинбанка - попросил Центробанк о санации
11:04, 20.09.201717
В Нижнекамске у спорткомплекса прохожие нашли человеческий череп‍ и остатки пальцев
10:45, 20.09.20177
«Нефтехимик» предложил контракт 45-летнему Яромиру Ягру‍
10:32, 20.09.20178
В Татарстане автомобиль сбил лошадь с телегой и двумя людьми‍
10:03, 20.09.201712
СМИ назвали имя клиента Татфондбанка, которого заставят вернуть снятые им со счетов 17 млн
09:49, 20.09.201725
На улице Парина мужчина с кухонным ножом ограбил банк на 150 тысяч рублей
09:32, 20.09.201719
В ряде школ Татарстана ввели ограничения на маникюр и украшения
09:15, 20.09.201742
7,8 и 14 миллионов: ProKazan.ru проехал по дворам Казани и оценил проделанный ремонт
17:55, 19.09.201739
В Казани задержали пожилого мужчину, прилетевшего с запрещенными книгами из хаджа
17:43, 19.09.201731
В Казани похолодает до +18 градусов
17:15, 19.09.20177
В Казани устроили тест-драйв со знаменитым японским гонщиком на пляже у "Ривьеры"
17:10, 19.09.20176
В Советском районе Казани число погибших на пожарах выросло в 7 раз в 2017 году
16:42, 19.09.201716
В Казани на остановках допустили ошибку в "троллейбусных" аншлагах
16:15, 19.09.201731
В Казани митинг за отмену "абонентской" платы за детсад согласовали у "мусорного" завода
15:52, 19.09.201755
Клиента Татфондбанка заставят вернуть снятые им 17 млн рублей‍
15:03, 19.09.201754
В Казани на улице Лазарева офисы эвакуировали из-за коробки с кошкой и котятами‍
14:35, 19.09.201713
В Казани на опасном перекрестке на улицах Побежимова-Челюскина поставили светофор
14:02, 19.09.20178
В Казани старшеклассников начнут готовить к ЕГЭ в храме
13:42, 19.09.201718
В Татарстане "богатым" пенсионерам вдвое урежут транспортные выплаты‍
13:19, 19.09.201779
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017
Люди, пытаются прыгнуть с 10-метровой вышки
16:49, 02.02.2017
Путешествие по Европе глазами художника
10:36, 31.01.2017
Карта мира: в чём лидирует каждая страна
11:34, 14.12.2016

Госсовет РТ принял закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам

Госсовет РТ принял закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам
16+
Фото: prav.tatar.ru

В Госсовете РТ сегодня в первом чтении приняли законопроект, согласно которому встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам, аналогичный федеральный закон вступил в силу летом этого года.

Встречи депутатов с избирателями будут проводиться "в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях", но при условии, что это "не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры". В этом случае депутаты не обязаны подавать уведомления о встрече с избирателями.

Согласовывать встречи необходимо будет с местными властями.

Госдума приняла законопроект 24 мая, Совет Федерации одобрил его спустя неделю. По новым правилам народные избранники должны согласовывать проведение мероприятия не позднее чем за семь дней до него. 

Инициатором законодательной инициативы выступила член думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых ("Единая Россия"), среди соавторов документа — депутаты той же фракции Магомед Селимханов и Ирина Гусева.

Н. Вильданов, 21.09.2017, 17:21
Тэги: Политика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин21 сентября 2017, 17:21
Не хотят они с народом встречаться, страшно далеки..... B-|
0
9
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:21
Отмазку себе выдумали
0
7
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:28
такой бред!кто вы госсовет рт!разогнать к черту этот балаган!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:29
ха ха это уже пи.....ц
0
1
Согласны с автором?
5345321 сентября 2017, 17:38
РАЗОГНАТЬ!!!!
Нафига содержать этих дармоедов и жуликов, которые дублируют законы РФ....
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:44
на основании какого закона существует этот табор ?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:50
Не проще всех этих депутатов расстрелять?
Особенно тех, кто целыми семействами там обосновался?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:59
почему главтюбетейка выступал с посланием не на тат.языке с переводом? признал верховенство законов России и русского языка ? татнационалисты что скажете по этому поводу ?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru