Госсовет РТ принял закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам

В Госсовете РТ сегодня в первом чтении приняли законопроект, согласно которому встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам, аналогичный федеральный закон вступил в силу летом этого года.

Встречи депутатов с избирателями будут проводиться "в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях", но при условии, что это "не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры". В этом случае депутаты не обязаны подавать уведомления о встрече с избирателями.

Согласовывать встречи необходимо будет с местными властями.

Госдума приняла законопроект 24 мая, Совет Федерации одобрил его спустя неделю. По новым правилам народные избранники должны согласовывать проведение мероприятия не позднее чем за семь дней до него.

Инициатором законодательной инициативы выступила член думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых ("Единая Россия"), среди соавторов документа — депутаты той же фракции Магомед Селимханов и Ирина Гусева.