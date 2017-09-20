Экс-мэр Архангельска в Казани пообещал скандальным близняшкам найти мужа — одного на двоих

Бывший мэр Архангельска Александр Донской во время выступления в Казани пообещал найти мужа для двух блиняшек, которые снялись в откровенной фотосессии на набережной для блогера Амирана Сардарова, при этом одного на двоих. Об этом бвыший чиновник и основатель корпорации развлечений Big Funny рассказал во время своей лекции.

Сами девушки также присутствовали на мероприятии, они рассказали, что хотели бы найти мужа и переехать в Москву, однако мужчина им нужен один на двоих, "так как мы всегда и все делаем вместе".

Донской пообещал, что поможет им в этом и найдет мужчину для них из списка Forbes, однако как он намерен это сделать, он не уточнил. Видеозапись его выступления с близняшками можно посмотреть по ссылке (смотреть с 28.50).

Напомним, ранее Донской заявил, что в новом музее в центре Казани могут появиться силиконовые фигуры президентов России и Татарстана Владимира Путина и Рустама Минниханова, а также мэра Казани Ильсура Метшина, они присоединятся к скульптурам близняшек.