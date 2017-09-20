Наверх
В Татарстане похолодает до +3 градусов
17:42, сегодня
Госсовет РТ принял закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам
17:21, сегодня7
Экс-мэр Архангельска в Казани пообещал скандальным близняшкам найти мужа — одного на двоих
16:42, сегодня14
Казанец пожаловался, что от детей в школах требуют фотоотчеты о сделанных добрых делах
16:00, сегодня10
"Попади на ТНТ" в Казани
Под Казанью водитель "Камаза" снес надземный переход
15:35, сегодня13
Реклама
СК: найденные в Нижнекамске череп и кости принадлежали убитой молодой девушке
15:22, сегодня13
В Казани назначили нового директора Порохового завода
14:59, сегодня3
Презентация книги Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам: история сквозь века»
Большая Ночь Распродаж пройдёт завтра в меховом магазине «Белка»
14:52, сегодня1
Полиция Казани задержала лжеторговца биткоинами
14:11, сегодня3
«За такие деньги садик должен быть из золота». Родители выступили против абонентской платы
13:59, сегодня56
Реставрация посуды в Казани: почему не стоит выбрасывать любимые сковородки
В Татарстане появится Госкомитет по биологическим ресурсам
13:39, сегодня5
Штрафы ГИБДД разрешили оплачивать через соцсеть «Одноклассники»
13:20, сегодня6
В Татарстане женщина без прав села в машину мужа и насмерть сбила пенсионерку
12:30, сегодня11
Как за 1 день можно сформировать сильную команду для достижения успеха компании
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
11:47, сегодня36
Минниханов о продлении договора с Москвой: важно содержание, а не форма
11:16, сегодня52
В Челнах загорелся элитный жилой комплекс «Санрайз Сити»
10:59, сегодня7
Обзор ProKazan.ru: смартфон Samsung для селфи за 6 190 рублей
Минниханов: татарский язык останется обязательным в школах
10:34, сегодня84
Минприроды назвало самые грязные российские города: Казань в этот рейтинг не попала
10:28, сегодня7
В Набережных Челнах женщина за рулем иномарки насмерть сбила мотоциклиста
09:59, сегодня19
3 необычных идеи для завтрака из яиц от казанского шеф-повара
В Татарстане установили памятник герою России, который погиб в Сирии
09:39, сегодня63
Под Казанью досрочно завершили ремонт моста через Волгу‍
09:19, сегодня16
«Ак Барс» после победы над «Слованом» вышел на первое место на Востоке
09:07, сегодня3
Названы самые криминальные районы Казани
В Казани завтра похолодает до +14 градусов
17:59, 20.09.20175
Роспотребнадзор Татарстана предупредил о второй волне активности клещей‍
17:36, 20.09.201712
"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка России
17:13, 20.09.20171
Что лучше для гостей Казани: отель или хостел
В Казани в Адмиралтейском пруду установят очистную установку за 102 млн рублей
17:10, 20.09.201717
В Казани МЧС нашло свыше 1000 нарушений на объектах ЧМ-2018
16:47, 20.09.20177
"Не получали": Кремль не получал просьбы о помощи в сохранении изучения татарского языка
16:15, 20.09.2017156
Жители Татарстана увидят 30 граней себя на фестивале уличного искусства
16:12, 20.09.2017
В Казани парень убил мужчину, пристававшего к его тете, и скинул труп в озеро
15:59, 20.09.201722
Известный художник Никас Сафронов напишет портрет Минниханова
15:25, 20.09.201729
Станция метро "Дубравная": Метшин спустился под землю и посмотрел, как ее строят
14:44, 20.09.201720
В Татарстане погиб рабочий, на которого во время разбора дома упала плита: возбуждено дело
14:13, 20.09.20179
Появилось видео ограбления банка в Казани, на который напал мужчина с ножом
13:56, 20.09.201714
«Ростелеком» реализует в Татарстане проект устранения цифрового неравенства
13:52, 20.09.20178
В 2018 году на капремонт детсадов и школ Татарстана выделят 2,5 млрд рублей
13:16, 20.09.201713
Стало известно, какая погода ждет казанцев в конце осени и зимой‍
12:36, 20.09.201711
В Казани за взятки конфетами и коньяком осудили экс-начальника колонии №19‍
11:47, 20.09.201719
Дмитрий Медведев одобрил программу переселения соотечественников из-за рубежа в Татарстан
11:25, 20.09.201740
Казанцы спасли от смерти мужчину, который лег на трамвайные пути на Декабристов
11:05, 20.09.201730
Владелец одного из крупнейших банков России - Бинбанка - попросил Центробанк о санации
11:04, 20.09.201717
В Нижнекамске у спорткомплекса прохожие нашли человеческий череп‍ и остатки пальцев
10:45, 20.09.20177
«Нефтехимик» предложил контракт 45-летнему Яромиру Ягру‍
10:32, 20.09.20178
В Татарстане автомобиль сбил лошадь с телегой и двумя людьми‍
10:03, 20.09.201712
СМИ назвали имя клиента Татфондбанка, которого заставят вернуть снятые им со счетов 17 млн
09:49, 20.09.201725
На улице Парина мужчина с кухонным ножом ограбил банк на 150 тысяч рублей
09:32, 20.09.201719
В ряде школ Татарстана ввели ограничения на маникюр и украшения
09:15, 20.09.201742
7,8 и 14 миллионов: ProKazan.ru проехал по дворам Казани и оценил проделанный ремонт
17:55, 19.09.201739
В Казани задержали пожилого мужчину, прилетевшего с запрещенными книгами из хаджа
17:43, 19.09.201731
В Казани похолодает до +18 градусов
17:15, 19.09.20177
В Казани устроили тест-драйв со знаменитым японским гонщиком на пляже у "Ривьеры"
17:10, 19.09.20176
В Советском районе Казани число погибших на пожарах выросло в 7 раз в 2017 году
16:42, 19.09.201716
В Казани на остановках допустили ошибку в "троллейбусных" аншлагах
16:15, 19.09.201731
В Казани митинг за отмену "абонентской" платы за детсад согласовали у "мусорного" завода
15:52, 19.09.201755
Клиента Татфондбанка заставят вернуть снятые им 17 млн рублей‍
15:03, 19.09.201754
В Казани на улице Лазарева офисы эвакуировали из-за коробки с кошкой и котятами‍
14:35, 19.09.201713
В Казани на опасном перекрестке на улицах Побежимова-Челюскина поставили светофор
14:02, 19.09.20178
В Казани старшеклассников начнут готовить к ЕГЭ в храме
13:42, 19.09.201718
В Татарстане "богатым" пенсионерам вдвое урежут транспортные выплаты‍
13:19, 19.09.201779
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017
Люди, пытаются прыгнуть с 10-метровой вышки
16:49, 02.02.2017
Путешествие по Европе глазами художника
10:36, 31.01.2017
Карта мира: в чём лидирует каждая страна
11:34, 14.12.2016

Экс-мэр Архангельска в Казани пообещал скандальным близняшкам найти мужа — одного на двоих

Экс-мэр Архангельска в Казани пообещал скандальным близняшкам найти мужа — одного на двоих
16+
Фото: скриншот

Бывший мэр Архангельска Александр Донской во время выступления в Казани пообещал найти мужа для двух блиняшек, которые снялись в откровенной фотосессии на набережной для блогера Амирана Сардарова, при этом одного на двоих. Об этом бвыший чиновник и основатель корпорации развлечений Big Funny рассказал во время своей лекции.

Сами девушки также присутствовали на мероприятии, они рассказали, что хотели бы найти мужа и переехать в Москву, однако мужчина им нужен один на двоих, "так как мы всегда и все делаем вместе".

Донской пообещал, что поможет им в этом и найдет мужчину для них из списка Forbes, однако как он намерен это сделать, он не уточнил. Видеозапись его выступления с близняшками можно посмотреть по ссылке (смотреть с 28.50).

Напомним, ранее Донской заявил, что в новом музее в центре Казани могут появиться силиконовые фигуры президентов России и Татарстана Владимира Путина и Рустама Минниханова, а также мэра Казани Ильсура Метшина, они присоединятся к скульптурам близняшек.

Денис Зарипов, 21.09.2017, 16:42
Тэги: Отношения
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Чел21 сентября 2017, 16:47
Я не хочу, что бы в нашей стране создавались ассоциации между прекрасным городом Казанью и двумя девушками , которые готовы дать трогать свои попы первому встречному на набережной.
Казань великолепный город. и давайте уже перестанем пиарить этих девушек легкого поведения
Лучший комментарий
0
20
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 16:48
Куда ни плюнь, везде "штаб". Штабные крысы.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 16:55
Отправьте их всех вместе с их штабами куда-нибудь в соответствующее место, и чтобы их больше не видели.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 16:55
Зарипов, пелоточник несчастный! Хватит б#ядей пиарить!
0
6
Согласны с автором?
Юзер21 сентября 2017, 16:58
Всегда все делают вместе, если Вы понимаете о чем я ;-)
0
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:02
Вот ведь шлюшки раскрутились!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:09
Есть такой человек! Его звай Борат! Его такая дибилизм нраица.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:34
Урыски они такие! Раздвигают ноги перед теми у кого больше 2 долларов в кармане!
2
2
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:35
Джигурда вроде свободен..
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:39
Пусть потерпят до выборов, а там можно устроить единый день голосования, может явка будет 100%. Надо побольше медийных куриц, скандальных, чтобы было, чем мозги засорять. Но если они даже пописают на площади, некой, мне на это наплевать.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Урыски они такие! Раздвигают ноги перед теми у кого больше 2 долларов в кармане!
Развернуть
Прежде чем писать всякую х..ню, погугли какой они национальности, если конечно по русски читать умеешь.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Урыски они такие! Раздвигают ноги перед теми у кого больше 2 долларов в кармане!
Развернуть
Так они татарки, идиот
0
3
Согласны с автором?
Горожане21 сентября 2017, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Я не хочу, что бы в нашей стране создавались ассоциации между прекрасным городом Казанью и двумя девушками , которые готовы дать трогать свои попы первому встречному на набережной.
Казань великолепный город. и давайте уже перестанем пиарить этих девушек легкого поведения
Развернуть
К сожалению, я тоже не хочу этого. Но Казань уже давно ассоциируется с такого вот типа девушками. Наши коллеги, когда собираются в Казань, всегда на это намекают. В Казани слишком много лет подряд девушки то голые фотосессии в центре устраивали, то задницы показывают регулярно. Позор таким девушкам, которые накладывают нехороший отпечаток на наш город.
0
0
Согласны с автором?
Горожане21 сентября 2017, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Я не хочу, что бы в нашей стране создавались ассоциации между прекрасным городом Казанью и двумя девушками , которые готовы дать трогать свои попы первому встречному на набережной.
Казань великолепный город. и давайте уже перестанем пиарить этих девушек легкого поведения
Развернуть
Мои коллеги из Москвы тоже много знают про вот такого рода звезд из Казани.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru