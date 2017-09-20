Казанец пожаловался, что от детей в школах требуют фотоотчеты о сделанных добрых делах

В казанских школах в ходе акции "Неделя добра" от школьников требовали фотоотчеты о сделанных ими добрых делах, об этом ProKazan.ru рассказал один из жителей города.

Требуют фотоотчет о помощи посторонним людям. Как это будет выглядеть?



-Давайте мы вам поможем, но мы вас за это сфотографируем?

- Ой вам плохо? Сейчас только телефон достану, мне надо мою помощь сфоткать для отчета.

- Мы вас через улицу перевели, теперь давайте фотографироваться. Как не хотите? Тогда идем обратно.

- Ваше спасибо нам не надо, нам нужно фото для отчета.



Я считаю что добрые дела должны совершаться не ради галочки и отчета, а повелению сердца. И что требование фотоотчета дискредитирует сам факт доброго поступка. А воспитательный эффект от этого нулевой. В результате дети понимают что совершать добрые поступки надо только тогда когда их оценят, - рассказал казанец.

В мэрии Казани ProKazan.ru сообщили, что участие в акции является добровольным и не предполагает какую-либо обязательную отчетность со стороны школьников.

- Безусловно, ведение "Дневника добрых дел" является добровольным, и нет никаких обязательных требований к предоставлению отчетов по нему (в любой форме). Об этом перед началом учебного года педагогам были даны дополнительные разъяснения. В целом, заполнение дневника следует воспринимать как воспитательный момент, который, повторим, не должен превращать Дневник в "обязаловку", подменяя его суть и истинное предназначение. Добавим, что на данный момент оранизаторам проекта не поступали жалобы на требование фотоотчетов, - сообщили в исполкоме.