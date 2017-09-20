СК: найденные в Нижнекамске череп и кости принадлежали убитой молодой девушке

Стали известны подробности обнаружения черепа и костей около спорткомплекса "Батыр" в Нижнекамске 19 сентября, выяснилось, что останки принадлежали убитой девушке возрастом около 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

- Кости принадлежат женщине в возрасте от 20 лет. При этом давность захоронения составляет не менее 10 лет. При этом останки были захоронены, предположительно, в мешке, - отметили в СК.

Торчащие из земли останки обнаружила гулявшая в посадке женщина, которая и сообщила об этом в полицию.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".