В Челнах загорелся элитный жилой комплекс «Санрайз Сити»

В Набережных Челнах сегодня загорелась стройплощадка элитного жилого комплекса "Санрайз Сити", пожар начался около 10 часов утра. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Пожар начался на первом этаже строящегося пятиэтажного здания, на тушение приехали три пожарных экипажа. По одной из версий, здесь загорелся битум, по другой - была допущена неосторожность при работе с легковоспламеняющимися материалами.

Пожар был локализован.

Кстати



Строительство жилого комлекса "Санрайз Сити" стоимостью $500 миллионов началось в 2014 году. В комплексе будут иметься четыре многоэтажных дома, два офисных здания, два торговых центра, а также один развлекательный центр. В проекте предусмотрено строительство подземной парковки на 700 мест и на 600 мест надземной.