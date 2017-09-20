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Минприроды назвало самые грязные российские города: Казань в этот рейтинг не попала

Минприроды назвало самые грязные российские города: Казань в этот рейтинг не попала
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Фото: архив ProKazan

Министерство природы назвало города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства.

В топ-20 вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Самыми грязными федеральными округами признаны Дальневосточный, Сибирский и Уральский. По данным издания, в СФО лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.

В Роспотребнадзоре назвали причины такой ситуации: на промышленных предприятиях нет высокоэффективного газоочистного оборудования, применяются устаревшие технологии. Также эксперты обратили внимание на ошибки в планировке и застройке населенных пунктов: часто жилые массивы находятся рядом с промышленными объектами.

Н. Вильданов, 21.09.2017, 10:28
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин21 сентября 2017, 10:45
Практически не осталось крупных предприятий.
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