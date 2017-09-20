«За такие деньги садик должен быть из золота». Родители выступили против абонентской платы

Митинг против отмены абонентской платы прошел возле предприятия по утилизированию отходов

Вчера вечером на улице Васильченко возле предприятия, где вывозятся и утилизируются отходы, прошел митинг, посвященный отмене «абонентской платы» в детских садах за пропущенные дни.

Выразить свою позицию пришли около 70 человек. Зухра Миняева водит детей в один из садиков Советског района. Она рассказывает, что ей пригрозили плохо относиться к ее ребятам.

- Когда я принесла заявление в садик об отмене абонплаты, заведующая сказала, что может “потерять” мое заявление и не ответить на письмо, - рассказывает Зухра Миняева. - На мое обращение в прокуратуру в детском саду мне сказали, что к моему ребенку будет другое отношение, потому что я “бунтую”, а для младшего ребенка вообще места не найдется ни в одном садике.

При этом Зухра готова платить абонентскую плату, хотя и признает, что садик обходится дорого. Но как она сама выражается, садик за эти деньги должен быть “из сусального золота”.

- А садик в таком состоянии, как будто во время войны: ремонт не делают, мы постоянно собираем деньги на подарки воспитателям, няням, - продолжает Зухра. - Заведующая через воспитателей намекает, что если не купим подарок, то новые стульчики в группу не получим. На третий день, когда я привела ребенка в садик, заведующая подошла и спросила, есть ли у нас дома пылесос? Мы даже деньги на туалетную бумагу собираем!

Протестующие не могли не отметить площадку, которую им выделил для проведения митинга исполком - парковка возле предприятия, где утилизируется мусор. Такое отношения они назвали оскорбительным. Организаторы выразились, что исполком таким образом “показал всем место”.

Прокомментировать требования родителей а также выделенную площадку для проведения митинга исполком отказался.