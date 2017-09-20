В Татарстане установили памятник герою России, который погиб в Сирии

На открытие приехали президент республики Рустам Минниханов

В селе Атабаево Лаишевского района Татарстана открыли бюст капитану Марату Ахметшину, который погиб в боях в Сирии с боевиками ИГИЛ, об этом сообщает "Татар Информ".

На открытие приехали президент республики Рустам Минниханов и заместитель министра обороны России Татьяна Швецова.

— Татарстан славится своими сыновьями. Многие из них навсегда вписали свои имена в историю Отечества. Сегодня мы открываем бюст в честь ещё одного Героя России, нашего земляка. Марат Ахметшин совершил подвиг при выполнении боевых задач в Сирии. Его поступок пример героического служения Родине, — заявил Рустам Минниханов.

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и семья Марата Ахметшина! Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Сен 20 2017 в 10:49 PDT

В июне прошлого года в Сирии во время боев погиб капитан-артиллерист из Казани Марат Ахметшин. 2 июня 2016 года при выполнении специального задания под Пальмирой совместно с расчетом Сирийских правительственных войск капитан Ахметшин вступил в бой с противником. В ходе боя сирийские расчеты покинули огневую позицию, а капитан Ахметшин остался у орудий. В ходе ведения боя он получил пулевое ранение в брюшную полость, от которого 3 июня 2016 года скончался в военном госпиталь. 8 июня прошлого года Марат Ахметшин был с воинскими почестями захоронен на кладбище в деревне Атабаево Лаишевского района Татарстана.

Погибшему офицеру было посмертно присвоено звание Героя России. А 30 августа прошлого года жене Ахметшина — Гузель Ахметшиной была вручена Звезда Героя РФ.

​Справка



Ахметшин Марат Радикович родился 27 июня 1980 года в семье военнослужащих. Отец — военный летчик, дед — морской офицер, участник Великой Отечественной войны. В 1997 году он окончил 113 школу в Казани и поступил в Казанское Высшее Артиллерийское Командное училище. В 2005 и 2009 годах выполнял задачи в составе миротворческих сил в Осетии (г.Цхинвал). Марат Ахметшин награжден медалями Министерства обороны РФ и почетными грамотами командования полка и дивизии. В 2015 году проходил службу в должности начальника разведки артиллерийского дивизиона. У Марата Ахметшина осталось трое детей — 14-летняя Зарина, 10-летний Амир и 4-летняя Ралина.