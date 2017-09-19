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В Казани завтра похолодает до +14 градусов

В Казани завтра похолодает до +14 градусов
16+

В Казани в ночь на 21 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха составит +6..+8º. В четверг днем также осадков не ожидается. Ветер северный умеренный, воздух прогреется до +12..+14º.

В целом по республике 21 сентября сохранится переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный, минимальная температура воздуха ночью составит +5..+10˚, максимальная температура воздуха днем +11..+16˚.

Н. Вильданов, 20.09.2017, 17:59
Тэги: Погода
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