Роспотребнадзор Татарстана предупредил о второй волне активности клещей‍

В Татарстане начался второй пик активности клещей – переносчиков клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На 18 сентября в больницы обратились 5994 пострадавших от укусов клещами, среди них 1490 детей (24,8%). Случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы, но иксодовым клещевым боррелиозом заболели 17 человек

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано в Казани (1347 случаев), Набережных Челнах (1222), Нижнекамском (484), Бугульминском (283) и Лениногорском (290) районах.

Что делать, если укусил клещ?

Если вы обнаружили на себе клеща, необходимо сразу обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Врачи грамотно извлекут клеща, а также проведут специальные анализы на предмет его опасности.

Если вы не можете обратиться к врачу, снимите паразита самостоятельно:

Захватите клеща пинцетом, как можно ближе к хоботку, поверните его вокруг своей оси на 360 градусов и потяните вверх. При отсутствии специальных приспособлений можно удалять клещей ниткой (завязать ее вокруг погруженного в кожу хоботка и, вращая или покачивая, тянуть вверх). Ранку нужно тщательно обработать йодом или спиртом. Снятого клеща поместите в плотно закрывающуюся емкость и в течение пяти дней отвезите на анализ в лабораторию.

Сдать клеща на исследование можно в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" по адресу улица Сеченова, 13а. Стоимость исследований: На энцефалит - 540 рублей; на боррелиоз - 605 рублей; комплекс - 779 рублей; на другие инфекции - 1024 рубля.