«Не получали»: Кремль не получал просьбы о помощи в сохранении изучения татарского языка

Родители казанских школьников направили письмо Путину с требованием сохранить изучение татарского языка как государственного 15 сентября

В Кремле не получали письмо с просьбой оказать помощь в сохранении татарского языка от родителей школьников из Татарстана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

- Нет, не получали, — заявил Песков.

По его словам, в Кремле даже не знают о подобном письме.

Родители казанских школьников направили письмо Путину с требованием сохранить изучение татарского языка как государственного 15 сентября, подписи поставили свыше 100 человек.

Напомним, тема добровольности изучения татарского языка в школах республики в последнее время активно обсуждается в СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.