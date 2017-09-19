В Татарстане погиб рабочий, на которого во время разбора дома упала плита: возбуждено дело

В Татарстане в поселке Апастово при разборе дома погиб 27-летний рабочий, на которого упала бетонная плита, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете, сам инцидент случился утром 19 сентября.

- Во время демонтажа панельного дома по улице Молодежная, на рабочего упала бетонная плита. В результате чего он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте, - сообщили в СК.

По данному факту возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Идет расследование.