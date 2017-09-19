В 2018 году на капремонт детсадов и школ Татарстана выделят 2,5 млрд рублей, заявил начальник управления эксплуатации и организации программ ЖКХ минстроя РТ Ильдус Насыров.

По его словам, в 2017 году в Татарстане капремонт прошел в 110 детских садах, 36 общеобразовательных учреждениях, среди них семь коррекционных, — всего 146 объектов, на которые потратили 2 млрд 576 млн рублей.

Программу капремонта утвердят в октябре-ноябре, сообщает Татар-Информ. По сравнению с 2017 годом, объемы финансирования останутся прежними.