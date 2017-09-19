Владелец одного из крупнейших банков России - Бинбанка - попросил Центробанк о санации

Банк занимает восьмое место в стране по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов. В Казани есть 6 офисов банка

Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой провести санацию кредитной организации через ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора). Регулятор примет решение в ближайшее время. Об этом сообщают "Известия"

- Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через ФКБС. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Основной собственник Бинбанка — Микаил Шишханов.

Тем временем после сообщения ЦБ в работе сайта Бинбанка произошел сбой. При переходе на главную страницу периодически появляется сообщение об ошибке.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Он работает с частными лицами, малым и средним бизнесом, крупными корпоративными клиентами. Основные акционеры - Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).

По данным ЦБ, Бинбанк входит в список 30 крупнейших российских банков. Он занимает восьмое место в стране по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов. В Казани есть 6 офисов банка.