В Казани задержали пожилого мужчину, прилетевшего с запрещенными книгами из хаджа

В международном аэропорту Казани был задержан 75-летний мужчина, провезший из хаджа в Саудовской Аравии экстремистскую литературу в багаже.

- В багаже почтенного мужчины находились четыре книги. Издания принадлежали к серии "Исламские науки": одного формата, в твердом переплете, с обложками черного цвета, тисненных золотом, на русском языке, - сообщили в Татарской таможни.

Два из изданий ранее были признаны экстремистскими.

По словам пенсионера, книги он взял на бесплатных развалах в Мекке "исключительно для собственного самообразования", на него были возбуждены административные дела по статьям "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" и "несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ".