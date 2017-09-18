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7,8 и 14 миллионов: ProKazan.ru проехал по дворам Казани и оценил проделанный ремонт

7,8 и 14 миллионов: ProKazan.ru проехал по дворам Казани и оценил проделанный ремонт
16+
Фото: портал ProKazan.ru, Евгения Потехина
Редакция о хороших дорогах и парковках на отремонтированных тротуарах

В начале этого года в Казани был запланирован ремонт 180 дворов, однако уже в июле благодаря решению Рустама Минниханова было выделено дополнительное финансирование, что позволило увеличить цифру почти вдвое – до 340 придомовых территорий.

Портал ProKazan.ru изучил один из тендеров по ремонту дворовых территорий, согласно которому, до 12 октября в четырех районах Казани должно быть отремонтировано 39 казанских дворов на общую сумму более 248 миллионов рублей. Редакция объехала несколько из них и посмотрела, какая работа уже проделана.

Как рассказали в мэрии Казани, в настоящее время работы завершены в 196 дворах, ведутся в 54. Заказчиком работ является ГКУ «Главтатдортранс», подрядная организация – ООО «СК Казаньдорстрой».

По итогам реализации программ ремонта дворовых территорий с 2011 года с учетом текущего года будет отремонтировано 59% дворов, требующих ремонта.

Двор 1. Улица Чуйкова,53

Стоимость ремонта — 8 121 162 рублей

Во дворе на улице Чуйкова работы уже выполнены - на проезжей части был полностью заменен асфальт, а также приведены в надлежащий вид тротуары. 

Здесь уделили внимание лицам с ограниченными возможностями и родителям с колясками - сделаны удобные съезды с тротуара на проезжую часть.


Житель двора Артем Николаев

Как рассказал порталу ProKazan.ru казанец Артем Николаев, ремонт, действительно, был проведен хорошо. Из плюсов, которые он отметил, - это новые бордюры и парковочные зоны. 

Однако не обошлось и без минусов. Когда мы обходили двор, то увидели, как один из тротуаров плавно перетекает в ... лужу. Скорее всего, это произошло из-за того, что асфальт положили неровно. 

Двор 2. Улица Адоратского,27,27а,27б

Стоимость ремонта — 14 510 606 рублей

В этом дворе работы тоже завершены. По информации мэрии, в рамках благоустройства были выполнены работы по ремонту покрытия проезжих частей и тротуаров, а также было выполнено устройство заездных карманов.

Как только заходишь во двор, видишь неплохую ситуацию - дороги приличные, парковочные зоны, вроде бы, тоже. Но нет. 

Дело в том, что этот двор довольно внушительных размеров - он больше предудыщего в 3-4 раза. Не нужно быть экспертом, чтобы понять - в таких многоподъездных 9-этажных домах живет очень много людей, поэтому здесь катастрофически не хватает парковок. 

Автомобилисты оставляют машины прямо на тротаурах, в то время как пешеходам приходится ходить по проезжей части. 

Некоторые и вовсе паркуются непосредственно у подъездов. Такая ситуация не кажется нормальной.

Возникает логичный вопрос - почему нельзя заранее подумать о том, чтобы позаботиться о водителях (как следствие и о пешеходах) и сделать больше парковочных зон? Тем более, что в одной части двора есть необорудованная территория (судя по всему, бывшая детская площадка), которую можно поделить на две части. В одной сделать парковку, во второй - все-таки восстановить площадку для детей и огородить ее.

Да, конечно, можно сказать, что двор нужно полностью закрыть от машин, установить шлагбаумы, но ведь это не решение. Нужно грамотно учитывать желания всех жильцов. Пока же на этом месте люди просто паркуются хаотично. Налицо - направильное распределение имеющегося пространства. Может быть в Казани стоит создать Дирекцию парковочных зон и детских площадок?

Кстати, как рассказала порталу ProKazan.ru жительница одного из домов Миляуша Тазетдинова, ремонта двора здесь ждали около 20 лет. 

- Хорошо, что наконец отремонтировали дороги, но можно было бы до конца благоустроить двор. Жильцы сами заботятся о его красоте — выращивают цветы возле домов, хотелось бы, чтобы у подъездов было установлено хотя бы по одной скамейке.

Двор 3. Проспект Ибрагимова,45, участок до проспекта Ибрагимова,57а (детский сад №346)

Стоимость ремонта — 8 688 449 рублей

В этом дворе работы все еще ведутся, но уже сейчас можно заметить, что дому будет не хватать тротуаров. Также можно предположить, что жители могут столкнуться с отсутствием достаточного количества парковочных мест. Это будет видно позже, когда все работы будут завершены.

Двор 4. Проспект Ибрагимова,35, улица Восстания,29

Стоимость ремонта — 7 185 636 рублей

Ремонт в этом дворе, по официальной информации мэрии, тоже пока не завершен полностью.

Но уже сейчас можно отметить, что в этом дворе практически не к чему придраться, нет каких-то огромных минусов. Дорожное покрытие хорошее, парковочных зон, на первый взгляд, хватает. Хотя в разговоре с нашим изданием один из жильцов высказал мнение, что их могло быть немного больше. В любом случае, здесь не высотки, а 5-этажные дома, а значит, и автомобилистов в разы меньше.

Во дворе сделано множество тротуаров. И все выглядело бы совсем идеально, если вместо голой земли был газон. Возможно, он появится в следующем году. 

Вывод: к дорожному покрытию претензий нет вообще. Одна большая проблема заключается в том, что во дворах очень мало парковочных мест. Эта проблема не нова, о ней говорят постоянно, поэтому хочется, чтобы перед проведением работ по благоустройству рассматривалась возможность переоборудования некоторых зон. Будут места для парковки - автомобилисты не будут оставлять автомобили на тротуарах. 

Кстати, как рассказали порталу ProKazan.ru в мэрии Казани, формирование перечней объектов ремонта дворовых территорий на 2018 и последующие годы формируется администрациями районов.

- В настоящее время информация об источнике и лимите финансирования на ремонт дворов на 2018 год отсутствует. По мере их определения программа ремонта дворов будет сформирована и размещена на официальном портале мэрии города.

Женя Потехина, 19.09.2017, 17:55
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин19 сентября 2017, 18:12
не паркуйтесь во дворах и все. Из-за этих машин никакой безопасности даже во дворе, особенно для детей
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Горожанин19 сентября 2017, 18:44
"Возникает логичный вопрос - почему нельзя заранее подумать о том, чтобы позаботиться о водителях (как следствие и о пешеходах) и сделать больше парковочных зон" Это как и зачем? 9 этажей и 6 подъездов = 216 квартир = 200 машин = 2x3x200=1,2 км^2 И на фига это надо и как вы это сделаете?. Для корыта очень жирно выходит. Лучше сажайте деревья и стройте места отдыха в контексте с природой.
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Горожанин19 сентября 2017, 18:56
Несмотря на скучную тему статья получилась читабельной.
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