В Казани на улице Лазарева офисы эвакуировали из-за коробки с кошкой и котятами‍

В Казани сегодня эвакуировали офисы по улице Лазарева, 5а из-за подозрительной коробки, выяснилось, что там была кошка с котятами. Информация об этом появилась в соцсетях и в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, инцидент случился сегодня около 12 часов, работники офисов обратились в полицию, было принято решение об эвакуации.

Выехавшие на место экстренные службы на час оцепили двор, выяснилось, что заклеянная скотчем коробка опасности не представляла - в ней находилась кошка с тремя котятами.