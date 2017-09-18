В Казани старшеклассников начнут готовить к ЕГЭ в храме

В Казани при храме Сошествия Святого Духа начнут проводить бесплатные занятия по математике и русскому языку для учеников 9 и 11 классов, которые будут сдавать ГИА и ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Занятия будут проводиться в лекционной аудитории храма, с такой инициативой выступили прихожане.

- Занятия начнутся 24 сентября. В этот же день в 11:00 состоится организационное собрание в лекционной аудитории храма (вход через церковную лавку), - отметили в митрополии.

Записаться на занятия и задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (965) 600-62-16.