СМИ: Минздрав России решил поддержать кормящих матерей‍

Минздрав разработал рекомендации для женщин, согласно которым они должны кормить грудью своих малышей, если есть такая возможность, сообщает газета "Известия".

Ведомство намерено заняться популяризацией естественного вскармливания младенцев, внедрив в общественное мнение непризнание заменителей материнского молока. Минздрав настаивает на недопустимости рекламы заменителей и групповых инструктажей для женщин по искусственному вскармливанию.

Врачи отмечают, что отказ от кормления грудью в дальнейшем может ослабить иммунитет и когнитивные функции ребенка. Грудное молоко дает 100% всех пищевых потребностей детей до шести месяцев. По словам педиатров, кормить ребенка грудью надо по возможности до двух лет.

- Молоко женщины, по сути, это живая ткань. В нем содержится огромное количество полезных бактерий, олигосахаридов, которые нужны для развития головного мозга, витаминов и микроэлементов. В коровьем или козьем молоке они тоже есть, но нацелены на здоровье козленка или теленка, - рассказала заведующая отделением детей раннего возраста Детского медицинского центра Управделами президента России Анна Базанова.