СК может возбудить дело из-за падения баннера на детей во время ярмарки в Казани

В Казани Следственный комитет начал проверку из-за падения металлоконструкции в Казани на трех детей во время праздника, по ее итогам может быть возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- 16 сентября в парке "Сосновая роща" у ДК "Химиков" на празднике "Добрая Казань" предположительно из-за сильного ветра на трех несовершеннолетних 2004-2005 года рождения упала металлоконструкция, на которой был размещен праздничный баннер, - говорится в сообщении.

Находящиеся неподалеку взрослые успели вытащить из-под конструкции детей, но школьники получили ссадины и ушибы.

Сейчас проверка продолжается.

Напомним, с родителями детей после ЧП поговорили представители администрации, у них не возникло никаких претензий.