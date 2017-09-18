В правительстве России поддержали продажу лекарств через Интернет

Россияне смогут покупать лекарства, которые выдаются без рецепта врача, в интернет-аптеках. Такую инициативу Минздрава поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщают "Известия".

Документ разрешит продажу через Интернет безрецептурных лекарств. Чтобы начать дистанционную продажу, аптекам нужно будет переоформить лицензию, получив разрешение на фармацевтическую деятельность.

Планируется, что выполнять продажу лекарств дистанционно обычные и ветеринарные аптеки смогут с 1 января 2018 года. Однако все лекарства, которые отпускаются только по рецепту, по-прежнему можно будет приобрести только офлайн. За нарушение интернет-торговли предполагаются штрафы от 1,5 до 30 тысяч рублей.

Законопроект разрабатывался в течение нескольких лет и после рассмотрения на заседании правительства поступит в Госдуму.