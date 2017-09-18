На ремонт Казанской ратуши потратят 55 млн рублей

В Казанской ратуше на улице К. Маркса в центре города проведут ремонт на 55 млн рублей, тендер от Главного инвестиционно-строительного управления РТ появился на сайте госзакупок.

Победитель тендера должен будет покрасить стены и потолки, заменить облицовку стен и пола плиткой, отремонтировать паркетные полы и заменить ковровые покрытия в здании. Также будут отремонтированы купол, фасад, технические помещения и двор, входные группы и балкон.

В ратуше собираются заменить люстры и установить кондиционеры, около входа появятся пандусы. Кроме того, подрядчик должен будет положить асфальт около здания, заменить бордюрные камни и наладить работу ливневок.

Работы планируются завершить до 30 марта 2018 года.