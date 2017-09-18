Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина покинет шоу ради семьи в Казани

Актриса и участница Comedy Woman Екатерина Скулкина покидает комедийное шоу, чтобы переехать к семье в Казань к мужу, она решила не продлевать контракт. Об этом сообщает StarHit.

Екатерина Скулкина уже 11 лет живет на два города, в Москве у нее работа – съемки, репетиции, интервью, а в Казани она оставила семью – мужа и 8-летнего сына Олега. С сыном помогает мама телезвезды.

Между тем муж Екатерины Скулкиной Денис отказался переезжать в Москву, поэтому было принято решение, что она окончательно вернется в Казань.

Кстати



Екатерина Скулкина - участница и один из капитанов команды КВН "Четыре татарина" (2003—2006 года). Родилась 3 июня 1976 года в Казани.



С 2006 года участница женского юмористического шоу Comedy Woman, с 2013 года ведущая программы "Самый лучший Муж" на "Первом канале" совместно с Дмитрием Харатьяном.