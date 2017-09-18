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Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина покинет шоу ради семьи в Казани

Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина покинет шоу ради семьи в Казани
16+
Фото: архив ProKazan

Актриса и участница Comedy Woman Екатерина Скулкина покидает комедийное шоу, чтобы переехать к семье в Казань к мужу, она решила не продлевать контракт. Об этом сообщает StarHit.

Екатерина Скулкина уже 11 лет живет на два города, в Москве у нее работа – съемки, репетиции, интервью, а в Казани она оставила семью – мужа и 8-летнего сына Олега. С сыном помогает мама телезвезды.

Между тем муж Екатерины Скулкиной Денис отказался переезжать в Москву, поэтому было принято решение, что она окончательно вернется в Казань.

Кстати

Екатерина Скулкина - участница и один из капитанов команды КВН "Четыре татарина" (2003—2006 года). Родилась 3 июня 1976 года в Казани.

С 2006 года участница женского юмористического шоу Comedy Woman, с 2013 года ведущая программы "Самый лучший Муж" на "Первом канале" совместно с Дмитрием Харатьяном.

Денис Зарипов, 19.09.2017, 09:58
Тэги: Искусство
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Комментарии

марат19 сентября 2017, 10:09
мощная девка
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Горожанин19 сентября 2017, 10:32
наконец то ее перестанут по телевизору показывать :) очень неприятная
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ася19 сентября 2017, 10:34
жаль, у вас такая харизма! с удовольствием смотрю как играете!
2
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Горожанин19 сентября 2017, 10:35
Вот весть талант она вывалит тебе в очереди на кассе. Готовься. Учи монологи...
0
3
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Горожанин19 сентября 2017, 10:38
только полный м.дак откажется от переезда в Москву! пусть и жена получала зарплату в несколько раз больше его. И звали бы его там альфонсом! ну это всё чушь.....на фоне тех возможностей, которые открывает столица! не знай какие двух извилиннные сосушки устрайваются там отлично....он то ведь не дурак полный!
ну ничего....через полгода ощутит, когда деньжат поменьше станет:-D
1
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Горожанин19 сентября 2017, 10:42
ради мужла запорола карьеру?
0
2
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Женщина19 сентября 2017, 10:45
Очень жаль, а мне она нравилась. Кому не нравится, не смотрите.
0
2
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Горожанин19 сентября 2017, 10:48
Не, это не просто так. Беременная наверное. Поэтому перерыв взяла, не продлила контракт
0
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Горожанин19 сентября 2017, 10:54
семья дороже
1
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