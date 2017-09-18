Мэрия Казани поручила администрации района восстановить высыхающие деревья в центре города

В редакцию ProKazan.ru обратились горожане, которые просят привести в порядок зеленые зоны

В адрес администрации Вахитовского и Приволжского районов города направлено письмо с просьбой провести работы по восстановлению и уходу за молодыми деревьями на улице Татарстан возле дома №13, которые высохли после того, как были посажены. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в мэрии Казани.

Отметим, что 30 августа, в День города, жители центра Казани обратились к нам в редакцию с жалобой на то, что молодые деревья, которые были посажены вдоль домов на улице Татарстан, завяли и не прижились, однако никто не обращает на это никакого внимания.

- А ведь улица Татарстан — это речные ворота города. Хочется, чтобы она была более облагорожена. Здорово, что ремонтируют фасады домов, но также нужно обратить внимание и на зеленые насаждения. Мало просто посадить, нужно ведь и ухаживать, смотреть, чтобы они прижились, - рассказали казанцы.

У вас тоже есть жалобы? Присылайте их в редакцию портала ProKazan.ru через раздел на сайте prokazan.ru/add/1 или в паблик ProKazan.ru "ВКонтакте".