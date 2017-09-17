Утвержден график праздников на 2018 год

Проект о праздничных и выходных днях в 2018 году получил одобрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщают "Известия".

Инициативой Минтруда выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими днями, перенесены на 9 марта и 2 мая. Минтруд также предлагает перенести выходные с трех суббот: 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Если проект утвердят в правительстве, то россиян ожидают 28 праздничных нерабочих дней. Первыми станут новогодние праздники — с 30 декабря текущего года по 8 января 2018-го. Затем россияне отдохнут с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая и 9 мая. Последними станут выходные дни с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

В Министерстве труда считают, что такой график переносов дней отдыха позволит соблюсти законодательную норму о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.

Отметим, что в Татарстане выходными также будут региональные праздники, если они не выпадают на субботу или воскресенье.