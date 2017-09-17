«Welcome, please»: Минниханов предложил сенаторам из США посмотреть на эффект санкций

В Казань прилетели с визитом сенаторы из штата Нью-Йорк

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов встретился с с делегацией законодательного собрания американского штата Нью-Йорк, на встрече он предложил им оценить эффект санкций.

- Спасибо, что нашли время познакомиться с нашей республикой, сравнить, что изменилось после введения ваших санкций, как мы живем и как мы любим наших американских коллег. У нас очень хорошо работают американские компании... Добро пожаловать, welcome, please, - заявил Минниханов.

По словам президента РТ, "европейские компании немножко буксовали, а вот американские — молодцы".

К примеру, в период санкций в особой экономической зоне "Алабуга" было введено два современных американских предприятия, по итогам первого полугодия Татарстан и США в два с лишним раза нарастили объемы товарооборота.

- Наверное, вы ощутили, что люди у нас доброжелательные и злости от того, что какие-то там происходят политические события, у нас нет, - подчеркнул президент РТ.