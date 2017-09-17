В Альметьевске осудили мужчину, зарезавшего бывшую жену из-за ее нового друга

В Альметьевске осудили 31-летнего мужчину, который 3 марта убил свою бывшую 21-летнюю жену, узнав о ее новых отношениях, о вердикте сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В день убийства мужчина узнал от брата девушки, что у нее есть другой мужчина. Вооружившись ножом, он направился к дому, где она жила вместе с их двухлетним сыном. В доме мужчина ударил ее четыре раза ножом, в том числе один раз в грудь. От полученных травм девушка скончалась на месте.

- Подсудимый высказал угрозу убийством в адрес 10-летней младшей сестры потерпевшей, которая находилась там же и пыталась помочь своей раненой сестре. Подсудимый со словами: "Уходи отсюда, или я тебя зарежу!" бросил окровавленный кухонный нож в сторону малолетней сестры потерпевшей. Он же, держа в руке кухонный нож, высказывал в адрес другой сестры погибшей угрозу убийством словами: "Я тебя убью! Отойди от нее!", - рассказали в прокуратуре.

Мужчину осудили по двум статьям – "Убийство" и "Угроза убийством". Вину он признал частично.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.