«Мы устали». Двор в центре Казани на улице Татарстан превратили в бесплатную парковку

Портал ProKazan.ru о том, как решить проблему противостояния пешеходов и автомобилистов на примере одного двора

Проезжая часть вместо тротуара, камни и металлически штыри вместо детской площадки — это то, что каждый день видят жители дома на Татарстан,13, выходя на улицу. Как рассказала порталу ProKazan.ru представитель собственников жилья Ольга Курбатова, главной проблемой является то, что выходить из дома просто небезопасно.

Выходишь из подъезда — попадаешь под колеса авто

Дело в том, что выходя из подъездов, жильцы сразу же попадают на дорогу, по которой ездят автомобили. Пройти в непосредственной близости с самим домом, как это обычно принято, просто невозможно, так как вдоль него паркуются автомобили.

- Когда ты выходишь из подъезда, то сразу попадаешь на проезжую часть. Слева у дома — ряд машин, справа — ряд машин, а посередине — проезжая часть. Где же мы должны ходить? Сейчас еще хорошо, а когда снег и лед, как пройти? Есть водители, которые едут на небольших скоростях, но есть те, кто едет на скорости. Дети катаются по этой дороге, а где гарантия того, что никто их не задавит? Около месяца назад мамочка буквально вытащила из-под колес своего ребенка, - рассказала Ольга Курбатова. - Здесь нужно сделать тротуар, который должен быть огражден, ведь некоторые ставят машины и на тротуары.



По словам жильцов, проблема ощущается острее зимой, когда водители прогревают свои автомобили, а выхлопы идут в квартиры, расположенные на нижних этажах

Несколько лет назад жильцы уже обращались в Управляющую компанию, которая отреагировала, установив во дворе «лежачих полицейских». Это помогло снизить скорость автомобилистов, но не решило проблему.

Предложение: разместить автостоянку на месте опасной детской площадки

Стоит отметить, что жильцы не выступают категорически против водителей. Они хотят, чтобы часть двора была отдана автомобилистам под нормальную парковку, где они смогли бы оставлять машины.

Как бы странно это не звучало, но такое место — это ныне существующая детская площадка, которая находится в довольно плачевном состоянии.



Жительница дома Ольга Курбатова

- Вот у нас есть детская площадка. Тут одни кирпичи! Этот участок практически полностью пустует. Дети здесь практически не играют, в соседнем дворе открыли хорошую детскую площадку, мамочки перебрались туда. Почему нельзя перенести эту детскую площадку, а здесь сделать «карманы» для машин?

Действительно, детская площадка на Татарстан,13, только отдаленно напоминает таковую. Огромная пустующая территория с пнями, кирпичами, кусками бетона и металлическими штырями — вовсе не то, что ассоциируется со словами «дети» и «безопасность».

По словам жильцов, площадку можно перенести на несколько метров — на безопасную огороженную ровную территорию, где нет никаких остатков строительных материалов.



Территория, которую предполагается отдать под новую детскую площадку

И ведь проблема нецелесообразного использования дворовых территорий есть во многих районах и местах Казани — огромные необорудованные детские площадки пустуют, а автомобилисты не могут нормально припарковать автомобили рядом с домами.

Квест: дойди живым до продуктового магазина или «почему нужна единая пешеходная зона»

Кстати, с другой, фасадной, стороны дома также существует проблема — отсутствует единая безопасная зона для пешеходов.

- Здесь должна быть единая пешеходная зона, чтобы люди могли спокойно подойти к продуктовому магазину. Идешь по тротуару, а тебе сигналят автомобили. Кстати, 17 февраля этого года здесь чуть не убили мужчину — он приехал на «Камазе» и ждал технику, чтобы убраться. Когда он попросил убрать один из автомобилей, его ударили ножом. В целом, зимой здесь практически никогда не убирается снег, а весной здесь — лужи. Поэтому проходить мимо припаркованных повсюду машин довольно сложно.



Слева с одной стороны дома - огороженная территория с пешеходной зоной, справа - ее отсутствие

Решение проблемы — провести собрание жильцов и представить эскиз проекта

По информации Префектуры управляющей компании «Старый город», земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в данном многоквартирном доме. В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании собственников жители вправе принять решение о переобустройстве территории или введении ограничений ее пользования.

- Для оборудования тротуаров, дополнительных парковочных карманов, установки шлагбаумов и ограждения (оградительных столбов) и проведения иных дополнительных работ по благоустройству территории жителям улицы Татарстан,13, необходимо предоставить в ООО «УК «Старый город» решение общего собрания собственников о проведении указанных работ, проект эскизного решения, согласованного в установленном порядке, - рассказали порталу ProKazan.ru в мэрии Казани.

Портал ProKazan.ru будет следить за развитием ситуации и судьбой двора на Татарстан,13.