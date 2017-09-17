215 тыс, 165 тыс и 144 тыс: стали известны зарплаты глав муниципальных предприятий Казани

Стали известны зарплаты руководителей муниципальных предприятий Казани, они были опубликованы на официальном портале мэрии города.
Больше всех зарабатывает гендиректор "Метроэлектротранса" Асфан Галявов со среднемесячной зарплатой в 215 330 рублей, вторым стал глава "Дирекции муниципальных жилищных программ" Айрат Халиуллин — 166 342 рубля в месяц. Третьим стал директор МУП "Водоканал" Андрей Егоров — 165 942 рубля.
Среди других лидеров по зарплатам оказались гендиректор "Департамента продовольствия и социального питания" Гузель Ананьева (144 508 рублей), директор ПАТП №4 Наиль Садриев (144 296 рублей), директор ПАТП №2 Мухаметшин Альберт (144 048) и ряд других.
Полностью список можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что зарплата мэра Казани, о повышении которой стало известно недавно, заметно меньше - оклад Ильсура Метшина увеличился с 38 803 рублей до 40 705 рублей, оклад первого вице-мэра Евгении Лодвиговой — с 26 375 рублей до 27 668 рублей, вице-мэра Людмилы Андреевой — с 24 265 рублей до 25 454 рублей.
Полностью список можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что зарплата мэра Казани, о повышении которой стало известно недавно, заметно меньше - оклад Ильсура Метшина увеличился с 38 803 рублей до 40 705 рублей, оклад первого вице-мэра Евгении Лодвиговой — с 26 375 рублей до 27 668 рублей, вице-мэра Людмилы Андреевой — с 24 265 рублей до 25 454 рублей.