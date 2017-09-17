Студентка из Казани стала «Miss Talent Planet 2017» на конкурсе красоты в Грузии

ProKazan собрал лучшие ее фото из соцсетей

20-летняя студентка 2-го курса Казанской государственной консерватории Анастасия Макарова заняла 2 место в конкурсе "Miss Planet 2017", она удостоилась титула "Miss Talent Planet 2017", об этом она сообщила на странице в соцсетях.

Конкурс проходил в грузинском городе Батуми, в нем приняли участие представительницы 40 стран.

Отметим, с четырехлетнего возраста девушка занимается академическим вокалом профессионально, на подиуме – с подросткового возраста. До поступления в консерваторию она училась в Университете МВД.

Кстати



Международный конкурс красоты "Miss Planet" третий год подряд проходит в Грузии под патронажем правительства, мэрии города Батуми. Одним из главных критериев отбора на конкурс является именно талант, организаторы делают акцент на таланте, на красоте, национальных традициях и социальной активности. Татарстан был представлен отдельно от России.