В Казани не хватает земель для раздачи многодетным семьям‍

Cейчас для этих целей рассматривается дополнительная территория в Высокогорском районе

Властям Казани не хватает земель для обеспечения многодетных семей участками под строительство жилых домов, на сегодняшний день в очереди стоят 6646 семей. Об этом сегодня рассказал глава Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани Ренат Галяутдинов, отмечается на официальном портале мэрии.

Для предоставления многодетным семьям распределяются земли севернее поселка Сокуры Лаишевского района, восточнее поселка Каймары Высокогорского района, а также четыре участка вблизи казанских жилых массивов Константиновка и Большие Дербышки, в Дачном и Красносельском сельских поселениях Высокогорского района.

Обеспечение многодетных семей бесплатными землями в Казани ведется с 2011 года. За это время число заявок увеличилось в 9 раз — с 1,1 тыс. до 10,1 тысячи. Всего многодетным семьям было предоставлено около 3,5 тыс. участков.

- Для такого количества семей земель в муниципалитете нет, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Дефицит составляет около 2,5 тыс. земельных участков.

При этом в конце ноября планируется начать распределение земельных участков в жилом массиве Большие Дербышки и Дачном сельском поселении Высокогорского муниципального района, в Больших Дербышках распределяются участки среди семей, в которых четверо и более детей.

Также для этих целей рассматривается дополнительная территория в Высокогорском районе, сейчас ведется ее обследование.

Напомним, с начала 2012 года семьи, воспитывающие троих и более детей, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных и подопечных, которые еще не достигли 18-летнего возраста, могут рассчитывать на бесплатное получение земельных участков.