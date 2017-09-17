Центробанк: Татарстану грозит временное ускорение инфляции из-за ЧМ-2018 по футболу

В Татарстане возможно временное ускорение инфляции в 2018 году из-за Чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте ЦБ.

- Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса, — говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018−2020 годы.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В 2018 году ЦБ ожидает инфляцию в РФ в размере около 4%.