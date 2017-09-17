В Минтрансе сообщили о сроках начала регистрации гражданских беспилотников

Регистрация дронов начнется не раньше апреля 2018 года, заявили в пресс-службе Минтранса. Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказали изданию, порядок учета гражданских беспилотников будет согласован и направлен на утверждение в правительство в ноябре текущего года. Затем начнется процедура назначения оператора учета дронов, которым должно будет стать ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

- Проект постановления будет направлен в правительство...предположительно в конце осени, — заявили в Минтрансе.

Данные об учете беспилотников будут в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. С учетом новогодних каникул и формальных процедур учет дронов начнется не раньше апреля 2018 года. В то же время, как сообщил глава департамента программ развития Минтранса Алексей Семенов, система учета гражданских беспилотников уже создана.

Процедура учета дронов будет единой по всей стране и не потребует дополнительных технических знаний и документации.