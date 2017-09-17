В Казани осудили фитнес-инструктора, который с пистолетом ограбил «БыстроБанк»

В Казани осудили 41-летнего фитнес-инструктора Владислава Брыля, который с пистолетом ограбил "БыстроБанк". Об этом сообщили в суде.

Подсудимый получил 10 лет колонии строгого режима, свою вину он не признал, данный вердикт будет обжалован.

Напомним, 16 ноября прошлого года в Казани на улице Чистопольской неизвестный с пистолетом ограбил «БыстроБанк». По словам сотрудников кредитного банка, мужчина скрыл свое лицо шарфом.

- Угрожая кассиру пистолетом, он потребовал все деньги, которые были на тот момент в кассе, - отметили в ведомстве.

Мужчина похитил около 5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», в скором времени подозреваемый был задержан.