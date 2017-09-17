В Нижнекамске с обновленной площади украли горную сосну

В Нижнекамска 28-летний парень украл с недавно открывшейся после обновления площади имени Николая Лемаева горную сосну стоимостью в 17 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

Сообщение о преступлении поступило в пятницу, 15 сентября, подозреваемого удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения, снявшим инцидент на видео.

Подозреваемый полностью признал свою вину, украденное дерево вернули на место. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Сейчас полиция также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.