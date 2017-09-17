СМИ: «Казань Арену» признали виновной в сливе сточных вод в Казанку

В решении суда говорится, что сброс таких вод осуществляется по дренажной системе с последующим выпуском стоков в реку без предварительной очистки

Стадион "Казань Арена" признали виновным в том, что спортивный объект сливал сточные воды в Казанку, об этом сообщает Regnum со ссылкой на решение Арбитражного суда.

Нарушение было обнаружено в ходе плановой проверки надзорным ведомством, после этого 3 апреля было составлено предписание, которое представители "Казань Арены" попытались оспорить.

В итоге суд признал законным привлечение стадиона к административной ответственности за слив сточных вод в Казанка с нарушениями.

- АО "Казань Арена" осуществляет сброс с территории футбольного поля сточных вод. Сброс таких вод осуществляется по дренажной системе с последующим выпуском стоков в реку Казанки без предварительной очистки через трубопровод диаметром 600 мм при отсутствии решения о предоставлении водного объекта реки Казанки для сброса сточных и (или) дренажных вод. Сброс сточных вод в реку Казанку постоянный, - говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано до 11 октября.