В Челнах нашли застреленного из арбалета мужчину

В Набережных Челнах накануне в квартире одного из домов нашли застреленного из арбалета 35-летнего мужчину, об этом сообщают "Челнинские известия".

Предварительно, друг челнинца не смог дозвониться до его, тогда он прибыл к нему домой около 22:00. Входная дверь была заперта, ему пришлось ее выбить. Увидев приятеля на полу, он вызвал полицейских.

Сейчас выясняется, что именно произошло в квартире, и как погиб мужчина.