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В Казани будут судить подростка, который взламывал учетные записи Apple

В Казани будут судить подростка, который взламывал учетные записи Apple
16+
Фото: личная страница vk.com

В Казани будут судить 18-летнего парня, который взламывал учетные записи хранилища iCloud компании Apple, блокировал сотовые телефоны и ноутбуки этой компании, а потом требовал у пользователей из Санкт-Петербурга и Крыма денег за разблокировку. В ближайшее время над ним начнется суд, сообщает "Реальное время".

Напомним, впервые подросток взломал учетную запись в ноябре прошлого года у 20-летней жительницы Санкт-Петербурга, после чего потребовал у нее 10 тысяч рублей за разблокировку. Для этого создал в соцсети страничку-приманку, на которой разместил заведомо ложную информацию о возможности выгодного трудоустройства с обязательным требованием — пройти виртуальный тест.

Чтобы пройти тест, пользователю предложили воспользоваться логином и паролем к учетной записи iCloud в устройстве Apple, после чего подросток изменял коды доступа к виртуальному хранилищу и отправлял электронное сообщение с требованием перечислить за разблокировку деньги.

- Аналогичным образом он 6 и 7 февраля заблокировал телефоны и ноутбуки у двух жительниц Симферополя, от которых потребовал в общей сложности 11 тысяч рублей за пароль, при помощи которого можно было бы разблокировать эти устройства, - отметил источник.

По данным фактам было возбуждено дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации", 5 апреля подростка задержали, а затем отпустили домой под подписку о невыезде.

Свою вину он признал, в скором времени начнется суд.

Н. Вильданов, 18.09.2017, 09:43
Тэги: Высокие технологии
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Комментарии

Адольф18 сентября 2017, 09:59
Просто возвращает с крымчан то, что у него украло государство :-)
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Горожанин18 сентября 2017, 10:18
Его надо в иннополисах на работу взять а не судить , судьи неудачники пацану счас всю жизнь испортят
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Горожанин18 сентября 2017, 10:37
В ответ на комментарий пользователя
Его надо в иннополисах на работу взять а не судить , судьи неудачники пацану счас всю жизнь испортят
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за что его туда брать? где тут взлом? он, что нашёл уязвимость? нет тупо нашёл лохов, которые вводят свои логины пароли не думая на любых сайтах. голова не варит если не нашёл способа остаться незамеченным. просто хитровыделанный тип, туда ему и дорога, нечего людей разводить.
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Горожанин18 сентября 2017, 10:57
Мальчик гений , не каждый программист это сможет !
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Дмитрий18 сентября 2017, 10:59
Молодец ! Но только бамбить надо ни простых людей , а корпорации , банки и олигархические структуры !! Там и денег больше и совесть будет чиста , поскольеу деньги там краденные у нас с вами , у страны !!!
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Миша Дашков18 сентября 2017, 11:03
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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