В Казани будут судить подростка, который взламывал учетные записи Apple

В Казани будут судить 18-летнего парня, который взламывал учетные записи хранилища iCloud компании Apple, блокировал сотовые телефоны и ноутбуки этой компании, а потом требовал у пользователей из Санкт-Петербурга и Крыма денег за разблокировку. В ближайшее время над ним начнется суд, сообщает "Реальное время".

Напомним, впервые подросток взломал учетную запись в ноябре прошлого года у 20-летней жительницы Санкт-Петербурга, после чего потребовал у нее 10 тысяч рублей за разблокировку. Для этого создал в соцсети страничку-приманку, на которой разместил заведомо ложную информацию о возможности выгодного трудоустройства с обязательным требованием — пройти виртуальный тест.

Чтобы пройти тест, пользователю предложили воспользоваться логином и паролем к учетной записи iCloud в устройстве Apple, после чего подросток изменял коды доступа к виртуальному хранилищу и отправлял электронное сообщение с требованием перечислить за разблокировку деньги.

- Аналогичным образом он 6 и 7 февраля заблокировал телефоны и ноутбуки у двух жительниц Симферополя, от которых потребовал в общей сложности 11 тысяч рублей за пароль, при помощи которого можно было бы разблокировать эти устройства, - отметил источник.

По данным фактам было возбуждено дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации", 5 апреля подростка задержали, а затем отпустили домой под подписку о невыезде.

Свою вину он признал, в скором времени начнется суд.