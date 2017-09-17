Врач-эпидемиолог: «Татарстан ждет новый вирус свиного гриппа»

Портал ProKazan.ru пообщался с главным специалистом Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрием Лопушовым

- Какой вирус гриппа ждет нас в этом году и чем он опасен?

- По своей социальной значимости грипп находится на первом месте среди инфекционных болезней человека. Ежегодно от него умирает от 200 до 500 тысяч человек. В 2017 году подъем заболеваемости гриппом прогнозируется в декабре - январе. Нас ждет новый вирус свиного гриппа - «Мичиган 2015», который может привести к высокой заболеваемости населения и даже к летальным исходов.

Есть риск эпидемии менингита ECHO30H - это разновидность энтеровирусной инфекции. К сожалению, вакцины против нее нет. Чтобы обезопасить себя необходимо соблюдать личную гигиену.

- Когда ожидать сезон заболеваний гриппом в этом году?

- Подъем заболеваемости ОРВИ зависит от погодных условий, обычно подъем заболеваемости начинается в ноябре месяце. Но лучше всего прививаться от гриппа уже сейчас: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день вакцинация против гриппа является самой надежной и эффективной мерой профилактики. В течение 2-3 недель после вакцинации сформируется защитный уровень антител против вирусов гриппа, который обеспечивает защиту в течение 6-12 месяцев.

- Сколько планируется привить людей в Татарстане и какой вакциной?

- Для максимальной защиты населения от гриппа мы планируем привить свыше 1,5 миллионов человек. Это около 40 процентов всего населения республики. Это больше, чем в прошлом году, тогда прививу получили 38 процентов жителей. В настоящий момент половина всей нобходимой вакцины уже поступила, вскоре мы ожидаем вторую партию препараторв. В этом году прививка проводится отечественными вакцинами «Ультрикс» для детей и "Совигрипп" для детей и взрослых.