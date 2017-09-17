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10:23, 17.09.201777
"Вы чего делаете-то?": главред "Эха Москвы" прокомментировал ситуацию с татарским языком
09:43, 17.09.201781
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15:41, 16.09.201730
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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, туман и +22 градуса

Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, туман и +22 градуса
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Переменная облачность, кратковременные дожди и туман ожидаются 18 сентября на территории Татарстана, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем столбики термометров поднимутся до +17..+22˚. В Казани также ожидается небольшой дождь. 

Н. Вильданов, 18.09.2017, 06:24

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Комментарии

Горожанин18 сентября 2017, 07:41
Унылая пора.. Но, нас спасёт влечение.
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