Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, туман и +22 градуса

Переменная облачность, кратковременные дожди и туман ожидаются 18 сентября на территории Татарстана, сообщает Гидрометцентр РТ.
Днем столбики термометров поднимутся до +17..+22˚. В Казани также ожидается небольшой дождь.
Переменная облачность, кратковременные дожди и туман ожидаются 18 сентября на территории Татарстана, сообщает Гидрометцентр РТ.
Днем столбики термометров поднимутся до +17..+22˚. В Казани также ожидается небольшой дождь.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
|Московский или Кировский
|Ново-Савиновский
|Авиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
|Советский
|Вахитовский
|Приволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать