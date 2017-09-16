Депутат Госдумы Милонов предложил расстрелять рэперов Оксимирона и Гнойного

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов прокомментировал рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным, заявив, что для него баттлы не что иное, как «музыка помоек», сообщает kp.ru.

- Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Oxxxymiron и Гнойного стоило бы расстрелять, — сказал Милонов.

Однако после сказанного депутат попросил воспринимать его последнюю фразу как гротеск.

Напомним, баттл прошел 6 августа в Санкт-Петербурге, победу в нем по мнению судей одержал рэпер Гнойный.