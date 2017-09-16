Поезд в Казань задерживается в Ханты-Мансийском автономном округе

Поезда в Казани и из Казани задерживаются в районе города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за ремонта на железнодорожных путях. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

- В районе Сургута задерживаются минимум четыре поезда из-за ремонтных работ. В среднем поезда задерживаются на четыре часа. Информация по другим железнодорожным станциям уточняется, - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили о задержке 14 поездов в связи с проведением технологических работ на станции Островной в Сургутском регионе Свердловской железной дороги (СвЖД).



В частности, задерживаются поезда №110 Москва - Новый Уренгой, №380 Оренбург - Новый Уренгой, №148 Нижневартовск - Адлер, №346 Адлер - Нижневартовск, №126 Новосибирск - Новый Уренгой. Также опаздывают поезда №359 Нижневартовск - Уфа, №377 Новый Уренгой - Казань, №341 Нижневартовск - Екатеринбург, №378 Казань - Новый Уренгой, №105 Нижневартовск - Волгоград.

Кроме того, задерживаются поезда №106 Волгоград - Нижневартовск, №309 Новый Уренгой - Екатеринбург, №109 Новый Уренгой - Москва, №378 Казань - Новый Уренгой.