Google о жителях Татарстана за 5 лет: они ищут, как открыть пекарню и купить спиннер

Компания Google изучила поисковые запросы жителей Татарстана за 5 лет, сообщает пресс-служба поискового сервиса.

Кто и как ищет

Самой активной онлайн-аудиторией оказались пользователи от 25 до 34 лет (24 процента), на втором месте – люди от 20 до 24 лет (17 процентов), а на третьем — от 35 до 44 лет (17 процентов). Еще 14 процентов приходится на людей старше 55 лет.

65 процентов для выхода в интернет пользуются смартфонами и планшетами, при этом мобильный поиск составляет ⅔ запросов жителей региона.

Что ищут

Чаще всего татарстанцы ищут на мобильных устройствах информацию о еде (81 процент), суевериях (79 процентов) и предпринимательстве (71 процент).

Более активно, чем представители других регионов России, жители Татарстана ищут информацию об открытии собственной пекарни, парикмахерской и автомойки.

За 5 лет стремительно вырос интерес к финансовым услугам, в частности, к ипотеке. Больше всего запросов было посвящено кредитам. В первом полугодии 2017 года по сравнению с 2016-м на 100 процентов увеличился интерес к вкладам, банковским картам (на 94 процента) и микрокредитам (на 87 процентов).

В 1,5 раза больше стало запросов со словом «купить». Наиболее популярны запросы о покупке квартир, автомобилей и телефонов. Наибольший интерес для татарстанцев представляют однокомнатные квартиры (58 процентов), затем двухкомнатные (29 процентов), на третьем месте трехкомнатные и более (12 процентов).

Среди авто наиболее востребованы бренды KIA, Hyundai и Volkswagen; большинство запросов про телефоны были посвящены iPhone (пик в сентябре в связи с презентацией новых моделей), Samsung и Xiaomi. Интерес к последним начал активно расти с весны 2016 года.

Наиболее стремительно в течение 12 месяцев росла популярность запросов: «купить спиннер», «купить билеты на кубок конфедераций», «iphone 7 купить», «купить айфон 7», «купить квартиру в москве».

Пользуется популярностью информация о покупках через Интернет: треть респондентов за последние три месяца совершали покупки онлайн: одежду, обувь и аксессуары (43 процента), еду на дом из кафе и ресторанов (32 процента), детские товары (30 процентов), косметику и парфюмерию (19 процентов), бытовую технику (19 процентов).

Также выяснилось, что кафе чаще интересны татарстанцам, чем рестораны. Среди направлений для путешествий и отдыха за последние два года лидером стала Турция (оказали влияние различные политические события).

Кто интересовался Казанью

При этом больше всего Казанью интересовались жители Республики Башкортостан, Самарской области, Москвы, Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Чаще всего их интересовали аквапарк Казани, Казанский Кремль, Казань-Арена, Казанский университет, метро Казани.