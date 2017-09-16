Соцсети: на Глушко водитель Infiniti без номеров напал на пешехода, махнувшего ему рукой

Видеозапись была опубликована в Сети, пострадавший парень обратился в полицию

В Казани накануне, 16 сентября, около 13 часов водитель кроссовера Infiniti без номеров напал на 28-летнего парня, который махнул ему рукой после того, как его не пропустили на пешеходном переходе, информация об этом происшествии появилась в соцсетях.

По словам автора поста, он собирался перейти по пешеходному переходу на улице Глушко, но в этот момент перед ним проехал Infiniti без номеров.

- Я махнул ему, мол, не видишь, я иду. Судя по всему, это не очень понравилось водителю, который, лихо развернувшись на двойной сплошной, подлетел ко мне и начал наезжать с матом, мол, не офигел ли ты мне "махать", после этого несколько раз ударил по руке и ноге. Я был с сумкой из магазина, да и не хотел лезть в драку, но решил этого быка снять на видео, так скажем, на "память", - написал автор.

После этого водитель вновь вылез из автомобиля, обматерил пешехода и несколько раз ударил его по руке, затем уехал, развернувшись через "двойную сплошную".

- Я был в несколько шоковом состоянии, сразу позвонил в полицию на поведение такого неадеквата. Возможности как то ответить ему не было, подчеркну, да и лезть в драку особо не хотелось, мало ли что у него там может быть в плане оружия, например. Я просто хочу, чтобы этот случай получил огласку. Что есть такая особая каста людей, которые думают, что им все можно, которые чуть не сбивают пешеходов, а потом начинают с матом набрасываться на пешеходов и чувствовать себя вольно, - отметил в заключении казанец.

Пострадавший пешеход

В полиции приняли заявление, сейчас идет проверка.