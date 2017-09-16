«Вы чего делаете-то?»: главред «Эха Москвы» прокомментировал ситуацию с татарским языком

По его словам, "двуязычие — это всегда хорошо, вот всегда хорошо"

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов накануне в ходе обсуждения инициативы на Украины, где со следующего года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, прокомментировал ситуацию с татарским языком в Татарстане. По его словам, это ошибка.

- И это ошибка, которую мы сейчас делаем в Татарстане. И мы видим реакцию в Татарстане. Сейчас возникли общества там в соцсетях в защиту татарского языка в школе. Вы чего делаете-то? Это очень тонкая материя!



Двуязычие — это всегда хорошо, вот всегда хорошо. И, конечно, человек, живущий в государстве, должен знать государственный язык: в случае Украины — украинский, в случае Латвии — латышский, в случае России — русский, безусловно, - заявил журналист.

По словам Венедиктова, то, что Россия не осудила инициативу с русским языком на Украине связано с татаским языком.



- Смотри, кто заявил протест? Венгрия заявила протест, что венгерское меньшинство лишается права изучать венгерский язык, потом Словакия, кто-то еще. Мы не осудили, они уже осудили. Мы не осудили понятно, почему – у нас с Татарстаном та же самая история, - отметил журналист.