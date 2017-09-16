Сегодня в Казани ожидается до +20 градусов

В воскресенье, 17 сентября, в Казани прогнозируется теплая погода, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ
Дождей не ожидается. Днем температура воздуха составит +16...20 градусов.
В воскресенье, 17 сентября, в Казани прогнозируется теплая погода, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ
Дождей не ожидается. Днем температура воздуха составит +16...20 градусов.
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