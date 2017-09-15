В Татарстане с начала года введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв метров жилья

В Татарстане с начала текущего года введено в эксплуатацию более 1 589,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

- В Пестречинском, Лаишевском и Атнинском районах реализация строительной программы 2017 года завершена полностью. В целом по республике общий объем выполнения программы на настоящий момент составляет 66,2%, - отметил он.

Сообщается, что 109 домов уже построены и заселены в республике по программе социальной ипотеки. Еще 102 дома находятся в высокой и средней степенях готовности.

- До конца строительного сезона все они будут введены в эксплуатацию. По программе арендного жилья завершено строительство 15 многоквартирных домов, на двух работы завершатся со дня на день, - сказал Файзуллин.

Также на 95% в Татарстане завершена реализация программы строительства сельских клубов.