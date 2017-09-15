Наверх
Арбитраж Татарстана признал банкротом сеть магазинов электроники DOMO
14:16, сегодня9
В Татарстане с начала года введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв метров жилья
17:47, сегодня
Депутат Госдумы РФ об эвакуации ТЦ «Кольцо»: «Произошло то, что происходит по всей стране»
17:11, сегодня
СМИ: в Казани после звонков о минировании было эвакуировано 9 объектов
16:33, сегодня
Увеличение груди в Казани. Все, что вы хотели знать об операции, но боялись спросить
Президент Татарстана передал 25 автомобилей Ford Transit «Почте России»
15:41, сегодня8
Реклама
Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Казань-Москва
14:54, сегодня1
В Казани эвакуировали торговый центр «Кольцо»
13:19, сегодня10
Телеканал ТВ-3 (16+) готовит шоу талантов для любителей сериалов
Минобрнауки РФ начало проверку знаний учителей в Татарстане и 12 регионах России
12:56, сегодня4
В Татарстане автомобиль вылетел с трассы и загорелся: погиб один человек
12:07, сегодня3
Власти Казани готовы потратить 500 тысяч рублей на проведение флешмоба ко дню туризма
11:15, сегодня9
В ЖК «Царево Village» открылся детский сад
СМИ: в Татарстане упростят программу преподавания татарского языка
10:29, сегодня87
Житель Зеленодольска с третьего раза стал участником шоу «Голос»
09:29, сегодня7
В Казани продают ТГК «Олимп» за 300 млн рублей
08:57, сегодня11
Импортозамещение по-татарски: в декабре в Казани откроется свой Amazon
Сегодня в Казани будет без осадков
07:03, сегодня
Казанский «Ак Барс» получит от КХЛ более 14 млн рублей
18:46, 15.09.20177
Верховный суд РТ разрешил врачу, виновной в смерти ребенка, работать в больнице
18:05, 15.09.201716
«Пора отпусков - Румыния»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
17:54, 15.09.20179
В Татарстане за 25 лет количество мечетей увеличилось в 60 раз
17:37, 15.09.201749
В Казани почти на месяц ограничат движение по проспекту Ибрагимова
17:15, 15.09.20174
Казанской модели смазали колеса клеем на ее Porsche
16:56, 15.09.201752
Заместитель главы Следкома РТ стал новым президентом федерации тенниса Татарстана
16:44, 15.09.201713
В Бугульме осудили водителя Hyundai i30, в ДТП с которым погиб 27-летний пассажир
16:19, 15.09.20178
Завтра в Казани будет без осадков и +20 градусов
16:05, 15.09.20171
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8,5% годовых
15:38, 15.09.201726
В Татарстане погиб пассажир трактора, опрокинувшегося в кювет
15:25, 15.09.20176
В Татарстане осудили мужчину, который до смерти избил односельчанина
15:14, 15.09.20176
В Казани более 800 человек записались на бесплатные курсы татарского языка
14:42, 15.09.201732
В Челнах мужчина разбился, выпав с балкона 12 этажа
14:19, 15.09.201719
«Кросс нации-2017» в Казани соберет более 20 тысяч участников
14:09, 15.09.20173
Факультативный или принудительный: что ждет татарский язык в школах республики?
14:00, 15.09.201791
Заместитель главного судебного пристава РТ попал в больницу после продления ареста
13:27, 15.09.201711
Казанский лукбук: менеджер в брюках с принтом "гусиная лапка" и косухе
13:09, 15.09.20171
Проект продления первой линии казанского метро подготовят к 2018 году
12:44, 15.09.201717
В Татарстане водитель "УАЗ" при обгоне насмерть сбил пешехода
12:37, 15.09.201714
В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем
12:11, 15.09.201727
В Казани оставили в силе приговор инкассатору, который украл из 40 терминалов 4 млн руб
11:34, 15.09.201715
В Казани студент на «Лексусе» спровоцировал аварию с тремя автомобилями
11:33, 15.09.201716
Футболисты «Рубина» презентовали новую форму
11:03, 15.09.20178
В Татарстане собираются уволить около 3 тысяч работников к декабрю
10:45, 15.09.201717
В Татарстане выросло количество преступлений, совершенных иностранцами
10:29, 15.09.201713
Презентация книги Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам: история сквозь века»
10:00, 15.09.20172
Российский обувной ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом: в Казани у него 2 магазина
09:59, 15.09.201718
Налог на AliExpress, Amazon и eBay могут ввести в России
09:55, 15.09.201721
В России банкиров хотят заставить отвечать за устойчивость банка личным имуществом
09:25, 15.09.201714
Реставрация посуды в Казани: почему не стоит выбрасывать любимые сковородки
09:07, 15.09.20177
В России владельцев "санкционных" продуктов обяжут платить за их уничтожение
08:55, 15.09.20177
В Казани нашли пропавшую девочку, которой Путин ранее подарил щенка
08:42, 15.09.201722
В Казани с 18 сентября автобус № 93 будет ездить по новому маршруту
08:23, 15.09.20175
"Ак Барс" обыграл в овертайме "Северсталь"
08:14, 15.09.2017
Сегодня в Казани воздух прогреется до +24 градусов
06:16, 15.09.2017
В Казани ГИБДД проверяет своего сотрудника, который обматерил водителя и попал на видео
19:38, 14.09.201747
В Казани эвакуировали торговый центр «Порт» из-за сообщения о заложенной в здании бомбе
18:13, 14.09.201733
В Казани родители назвали своих детей Яромир, Агата и Мия
17:20, 14.09.201721
Завтра в Казани будет без осадков и +24 градуса
16:35, 14.09.20172
В Челнах раненого водителя "Камаза" зажало в кабине‍ после ДТП
16:32, 14.09.20176
Дело челнинца, устроившего стрельбу из автомата на улице, вернули на новое рассмотрение
16:22, 14.09.20173
Роспотребнадзор: планируется привить от гриппа 40 процентов населения Татарстана
15:58, 14.09.201713
В Казани пропала школьница, которой Путин «подарил» собаку
15:26, 14.09.201716
В Казани СК возбудил дело на водителя Audi, сбившего инспектора на Ямашева
14:59, 14.09.201715
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Депутат Госдумы РФ об эвакуации ТЦ «Кольцо»: «Произошло то, что происходит по всей стране»

Депутат Госдумы РФ об эвакуации ТЦ «Кольцо»: «Произошло то, что происходит по всей стране»
16+
Фото: соцсети

Депутат Госдумы РФ от Татарстана, совладелец казанского торгового центра «Кольцо» Айрат Хайруллин прокомментировал ситуацию об эвакуации торгового центра.

Так, по его словам, сегодня произошло то, что происходит по всей стране в последнее время.

- Поступил анонимный звонок о том, что здание заминировано. Людей срочно эвакуировали. Позже выяснилось, что все в порядке, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Хайруллина.

Отмечается, что в настоящий момент торговый центр работает в обычном режиме. Работу возобновил и ТЦ «Миллениум».

Напомним, сегодня в Казани после анонимных звонков о минировании было эвакуировано 9 объектов.

Люция Кашапова, 16.09.2017, 17:11
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru