Депутат Госдумы РФ об эвакуации ТЦ «Кольцо»: «Произошло то, что происходит по всей стране»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана, совладелец казанского торгового центра «Кольцо» Айрат Хайруллин прокомментировал ситуацию об эвакуации торгового центра.

Так, по его словам, сегодня произошло то, что происходит по всей стране в последнее время.

- Поступил анонимный звонок о том, что здание заминировано. Людей срочно эвакуировали. Позже выяснилось, что все в порядке, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Хайруллина.

Отмечается, что в настоящий момент торговый центр работает в обычном режиме. Работу возобновил и ТЦ «Миллениум».

Напомним, сегодня в Казани после анонимных звонков о минировании было эвакуировано 9 объектов.