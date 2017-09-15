Президент Татарстана передал 25 автомобилей Ford Transit «Почте России»

Сегодня, 16 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов передал 25 автомобилей Ford Transit «Почте России». Торжественная церемония передачи состоялась на площади Свободы, передает пресс-служба главы республики.

- Сегодня, когда я ехал на работу, обогнал старенький УАЗ с эмблемой «Почты России» и подумал о том, что именно сегодня состоится передача первых новых автомобилей Ford Transit для обновления парка специального транспорта Почты России. Я благодарен вам за то, что вы выбрали современные машины, которые производятся в Татарстане, которые разработаны специально под нужды и потребности Почты России. И я уверен, что мы и дальше будем двигаться в этом направлении, - отметил Минниханов, обращаясь к гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову.

Кроме того, Рустам Миннихаов и Николай Подгузов обсудили сегодня ряд совместных проектов и перспективы сотрудничества компании с Татарстаном.